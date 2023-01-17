Стали известны подробности обнаружения в Москве мумифицированного тела актера Владимира Ипатова, написал МК.

Тело 64-летнего артиста обнаружила его дочь в квартире на улице Генерала Антонова. Женщина общалась с отцом последний раз в начале декабря.

Она сумела попасть в жилище вместе с полицейскими, тело без следов насильственной смерти лежало на полу в одной из комнат.

Местные жители рассказали, что в последний раз видели актера около месяца назад. В марте прошлого года он поджег соседскую дверь. Кроме того, Ипатов неоднократно затапливал квартиры снизу. Он злоупотреблял спиртным.

Ипатов снимался в таких популярных сериалах, как «Папины дочки» и «Физрук»