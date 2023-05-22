Понедельник, 22 мая, 2023
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Стали известны подробности смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко

7info

Новые подробности смерти заместителя министра образования и науки Петра Кучеренко, мужа певицы Диана Гурцкая, сообщил «Московский комсомолец».

Кучеренко умер на борту самолёта, возвращаясь из служебной командировки на Кубу. По данным СМИ, мужчине стало плохо в воздухе, экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Волгограда, но получил отказ. Причина такого решения пока неизвестна.

Лайнер полетел в аэропорт Минеральных Вод. В это время на борту помощь Кучеренко пыталась оказать женщина, представившаяся врачом.

В Минводах самолёт сел в 22.40, за десять минут до этого на месте была скорая помощь. Медики поднялись на борт, начали проводить реанимационные мероприятия. При этом, по данным кардиограммы, пациент был уже мёртв.

— Врачи проводили все реанимационные мероприятия, как положено и даже дольше — в течение 49 минут, — рассказал источник МК. — В итоге в 23.49 была официально констатирована смерть.

В общении с журналистами он предположил, что у Кучеренко были проблемы с сердечно-сосудистой системой. На ухудшение состояния могла повлиять высота, перемена климата.

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