Стали известны подробности серьезной аварии, которая произошла в Шиловском районе

В Шиловском районе 28 ноября столкнулись два легковых автомобиля. Кадры с места происшествия попали в соцсети.

Подробности аварии рассказала пресс-служба регионального УМВД. ДТП произошло на 121-м километре дороги Ряжск – Касимов – Нижний Новгород. Легковые машины ВАЗ-2115 и Renault Logan столкнулись об в лоб.

По предварительным данным, 19-летняя жительница Шилова, управляющая отечественным автомобилем, выехала на полосу встречного движения, где и произошла авария.

Пострадали водитель и пассажиры «пятнадцатой»: 20-летняя девушка и 14-летний подросток. Им оказали медицинскую помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.