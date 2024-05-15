Стали известны подробности поисков пропавшей в Солотче женщины

Представители ПСО «Лиза Алерт» рассказали ВКонтакте подробности поисков пропавшей в Солотче пожилой женщины. Публикуем текст поста.

«Вчера состоялся повторный выезд по поиску бабушки, ушедшей на прогулку 13 мая и не вернувшейся домой.

На место выезжали добровольцы «ЛизаАлерт», МСО РязГМУ «Salus» им. Васильева и ПСО «Мещера». С нами была дочка Лидии Александровны и сосед.

Поворотным моментом в ходе поиска стало полученное свидетельство от местных жителей о том, что днем раннее, в районе 17 часов, они видели похожую бабушку в лесу. Но тогда и подумать не могли, что она потерялась. А потом увидели расклеенные по поселку ориентировки и пост о пропавшей в Телеграм-канале. Тогда-то им и показалось, что именно Лидию Александровну видели в лесу. Они позвонили на горячую линию отряда и сообщили об этом. А чуть позже, встретившись с поисковикам, смогли показать примерное место, где видели потерявшуюся.

Отряды разбились по задачам, каждый выполнял свои.

Спустя несколько часов поисковая группа #ЛизаАлертРязань, выполнив одну из задачу в лесу и направляясь в штаб, вышла на мерцающий свет фонарика:

— Кто тут? Свои? — спросила сидящая на земле девушка робким голосом.

— В лесу все свои — ответил брутально звучащий мужчина, вышедший на встречу.

Рядом с девушкой, а это была доброволец поискового отряда «Мещера», лежала Лидия Александровна. Коллеги были на задаче вдвоем + собака. Обнаружив бабушку, которая была не способна сама уже двигаться, поисковики стали запрашивать помощь с эвакуацией у других поисковых групп, но рация не добивала. Тогда юноша убежал за помощью, а девушка осталась с бабушкой.

Именно в этот момент три отряда и дочка встретились в лесу. Началась эвакуация.

Эмоции передать невозможно. Волна счастья в такие моменты просто накрывает с головой. Слезы, ликование, облегчение.

Когда все силы собираются воедино — случается чудо.

Благодарим всех, кто принимал участие в поиске. Отдельную благодарность выражаем Людям, всмотревшимся в приклеенную ориентировку и сообщившим важное свидетельство.

Присоединяйтесь к отряду, друзья, добрых дел хватит на всех, ведь чем больше людей на поиске — тем быстрее мы закрываем задачи. А еще, тем быстрее изнеможденный, отчаявшийся человек, попадает домой, к любимым».