Стали известны подробности поисков пропавшей в Солотче женщины

Представители ПСО «Лиза Алерт» рассказали ВКонтакте подробности поисков пропавшей в Солотче пожилой женщины. Публикуем текст поста.
«Вчера состоялся повторный выезд по поиску бабушки, ушедшей на прогулку 13 мая и не вернувшейся домой.
На место выезжали добровольцы «ЛизаАлерт», МСО РязГМУ «Salus» им. Васильева и ПСО «Мещера». С нами была дочка Лидии Александровны и сосед.
Поворотным моментом в ходе поиска стало полученное свидетельство от местных жителей о том, что днем раннее, в районе 17 часов, они видели похожую бабушку в лесу. Но тогда и подумать не могли, что она потерялась. А потом увидели расклеенные по поселку ориентировки и пост о пропавшей в Телеграм-канале. Тогда-то им и показалось, что именно Лидию Александровну видели в лесу. Они позвонили на горячую линию отряда и сообщили об этом. А чуть позже, встретившись с поисковикам, смогли показать примерное место, где видели потерявшуюся.
Отряды разбились по задачам, каждый выполнял свои.
Спустя несколько часов поисковая группа #ЛизаАлертРязань, выполнив одну из задачу в лесу и направляясь в штаб, вышла на мерцающий свет фонарика:
— Кто тут? Свои? — спросила сидящая на земле девушка робким голосом.
— В лесу все свои — ответил брутально звучащий мужчина, вышедший на встречу.
Рядом с девушкой, а это была доброволец поискового отряда «Мещера», лежала Лидия Александровна. Коллеги были на задаче вдвоем + собака. Обнаружив бабушку, которая была не способна сама уже двигаться, поисковики стали запрашивать помощь с эвакуацией у других поисковых групп, но рация не добивала. Тогда юноша убежал за помощью, а девушка осталась с бабушкой.
Именно в этот момент три отряда и дочка встретились в лесу. Началась эвакуация.
Эмоции передать невозможно. Волна счастья в такие моменты просто накрывает с головой. Слезы, ликование, облегчение.
Когда все силы собираются воедино — случается чудо.
Благодарим всех, кто принимал участие в поиске. Отдельную благодарность выражаем Людям, всмотревшимся в приклеенную ориентировку и сообщившим важное свидетельство.
Присоединяйтесь к отряду, друзья, добрых дел хватит на всех, ведь чем больше людей на поиске — тем быстрее мы закрываем задачи. А еще, тем быстрее изнеможденный, отчаявшийся человек, попадает домой, к любимым».