Стали известны подробности нападения маньяка на девочку в Новосибирске

Очевидцы рассказали подробности нападения маньяка на 11-летнюю девочку в Новосибирске, пишет Gorsite.

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Ранее сообщилось о задержании 54-летнего мужчины, который накануне пытался изнасиловать ребенка. Он выследил жертву и напал с ножом. Злоумышленник угрожал убить девочку и начал стягивать с нее одежду, однако другая школьница начала кричать, и на помощь потерпевшей пришли прохожие. Возбуждено уголовное дело.

«Этого, человека поймали в метро. У него были улики в кармане – варежки девочки», – рассказали в родительском чате учащихся школы №16.

По словам очевидцев, маньяк следил за ребенком до самого учебного заведения. Он сел вместе с ученицей на остановке трамвая «Сад Мичуринцев» и вышел на остановке «Улица Карла Либкнехта».

В итоге мужчина напал на девочку во дворе. Ребенку нанесли несколько ножевых ранений.