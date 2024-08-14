Стали известны подробности мощного удара ВС РФ по Одессе

Удар по порту Одессы, вероятно, был нанесен по складу с зарубежными противокорабельными ракетами и пусковыми установками, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

Ранее Лебедев сообщил РИА Новости, что удар пришелся по военному складу в одесском порту, в результате чего погибли военные, включая иностранцев, и к месту происшествия направляются машины скорой помощи.

«Прилет был действительно мощным, его слышали даже в Черноморске (Ильичевске) и окрестных районах. По предварительной информации, там находились иностранные противокорабельные ракеты и пусковые установки. Система ПВО, охранявшая склад, не успела среагировать и в итоге участвовала в детонации, разлетевшись по округе, » — добавил источник агентства.

Фото последствий прилётов публикуют в соцсетях.