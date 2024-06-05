Среда, 5 июня, 2024

Стали известны подробности драки с участием заместителей главы администрации Рязанского района

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от pvproductions на Freepik

Стали известны подробности конфликта, случайными участниками которого стали заместители главы администрации Рязанского района Борис Ясинский и Денис Турханов. Драка случилась вечером 4 июня в Рязани около здания администрации на улице Связи.

Издательству «Пресса» Ясинский рассказал: в конце рабочего дня он и Турханов вышли из райадминистрации. Они увидели, что толпа молодых людей, человек семь-восемь, избивают двух подростков.

– Естественно, мы вступились за ребят, вызвали полицию и попытались призвать участников конфликта к порядку. Наше замечание вызвало у молодых людей агрессию, завязалась драка, – рассказывает чиновник.

В итоге сотрудники правоохранительных органов установили личности нападавших. Выяснилось, что некоторые из них имеют судимости.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Пятерых нападавших задержали 4 июня.

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