Стали известны новые подробности резонансного убийства девочки в Тюмени

Источники в правоохранительных органах рассказали изданию Lenta.ru новые подробности резонансного убийства восьмилетней школьницы Насти Муравьевой в Тюмени.

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Сообщается, что в момент совершения преступления осужденный Виталий Бережной находился под действием наркотика, усиливающего сексуальное возбуждение.

«Возбуждение всю ночь не отпускало Бережного, и он снова и снова смотрел порно. А утром пошел на работу — но, еще не выйдя из подъезда, увидел маленькую девочку и возбудился», — рассказал собеседник.

При изучении истории браузера в его телефоне следователи нашли более 200 ссылок на сайты с детским порно.

Как стало известно, злоумышленник замотал девочке руки и голову липкой лентой, после чего задушил жертву. Сексуальное насилие начиналось с еще живым ребенком, а закончилось уже с мертвым.