Стали известны мощнейшие итоги прилёта «Искандера» по ВСУ в Сумской области

Вечером 4 февраля российские войска нанесли мощнейший удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Подробности крайне результативного прилёта сообщил телеграм-канал «Изнанка».

О звуках взрывов в Сумской области мониторинговые ресурсы сообщили вчера в 22:54. Тогда же появилось фото зарева вдалеке, но подробностей не сообщалось.

Вот что, по версии «Изнанки», случилось на самом деле:

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Российские авиаразведчики обнаружили крупное скопление техники и живой силы 516-го батальона 1-й обр СпН ТерО ВСУ в районе н. п. Стецковка Сумской области. По выявленным координатам незамедлительно отправили «Искандер», который пришелся точно в цель.

По информации от источника, в результате удара уничтожено:

склад боеприпасов (мощно горит);

ББМ — 23 единицы;

автомобильная техника повышенной проходимости — 15 единиц;

грузовая техника — 10 единиц;

до 130 украинских военнослужащих.

Видео прилёта «Искандера».