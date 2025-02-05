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Специальная военная операция

Стали известны мощнейшие итоги прилёта «Искандера» по ВСУ в Сумской области

Алексей Самохин

Вечером 4 февраля российские войска нанесли мощнейший удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Подробности крайне результативного прилёта сообщил телеграм-канал «Изнанка».

О звуках взрывов в Сумской области мониторинговые ресурсы сообщили вчера в 22:54. Тогда же появилось фото зарева вдалеке, но подробностей не сообщалось. 

Вот что, по версии «Изнанки», случилось на самом деле:

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Российские авиаразведчики обнаружили крупное скопление техники и живой силы 516-го батальона 1-й обр СпН ТерО ВСУ в районе н. п. Стецковка Сумской области. По выявленным координатам незамедлительно отправили «Искандер», который пришелся точно в цель.

По информации от источника, в результате удара уничтожено:

склад боеприпасов (мощно горит);
ББМ — 23 единицы;
автомобильная техника повышенной проходимости — 15 единиц;
грузовая техника — 10 единиц;
до 130 украинских военнослужащих.

Видео прилёта «Искандера».

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