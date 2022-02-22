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Вторник, 22 февраля, 2022

Стали известны детали гибели 17-летней студентки в постели в общежитии НГУ

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Стали известны детали гибели 17-летней студентки в постели в общежитии НГУ

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Скончавшаяся в своей постели в общежитии НГУ 17-летняя девушка умерла по естественным причинам, пишет КП со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел 15 февраля в здании на улице Пирогова. На тело студентки наткнулась ее соседка. Несовершеннолетняя лежала в постели мертвая.

Выяснилось, что девушка училась на первом курсе Института медицины и психологии и накануне трагедии готовилась к занятиям.

Как стало известно, у погибшей не было психологических расстройств или признаков депрессии. Также она не испытывала проблем в личной жизни или по учебе.

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