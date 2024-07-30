Стала известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

Расходы на сборы ребенка в школу могут сильно варьироваться в зависимости от региона, типа школы, предпочтений семьи и, конечно, возраста ребенка. «Парламентская газета» выяснила основные моменты, связанные с подготовкой к новому учебному году.

Одежда

В российских школах нет единого стандарта формы, но большинство учебных заведений рекомендуют ученикам придерживаться определённого стиля или цветовой гаммы в одежде. Один из распространённых вариантов — светлый верх и тёмный низ, при этом следует придерживаться официально-делового стиля, избегая коротких юбок и обтягивающих джинсов.

Чтобы собрать удобный и аккуратный школьный гардероб, рекомендуется выбирать вещи, которые легко сочетаются между собой, позволяя ученику создавать разные образы каждый день, не тратя много средств на поддержание аккуратного внешнего вида. Согласно данным Росстата за 2023 год, стоимость школьной формы для девочек составляет около 8700 рублей, а для мальчиков — около 6900 рублей.

В популярных онлайн-магазинах и торговых сетях бюджетный вариант юбки для девочки обойдётся в 700 рублей, а блузка — в 600. Обувь стоит 1400 рублей, кардиган — 900, а рюкзак — 800. Поскольку юным школьницам нужны хотя бы одна дополнительная блузка и юбка, на это нужно заложить ещё около 1300 рублей. В итоге полный комплект школьной одежды для девочки обойдётся в 5700 рублей.

Для мальчиков комплект одежды включает две пары самых недорогих брюк по 900 рублей, две рубашки по 600, кардиган — 800, галстук — 260, рюкзак — 800, обувь — 1400 и ремень 400. В результате мальчика можно одеть в школу за 6600 рублей.

Не стоит забывать о спорте. Самая простая футболка как для мальчиков, так и для девочек стоит 200 рублей, а шорты — 350. Три пары носков обойдутся в 150 рублей, кроссовки — 800, а спортивный костюм — 1300. В общей сложности форма для физкультуры будет стоить родителям 2800 рублей.

Рюкзак

Некоторые родители воспринимают одежду как расходный материал, так как ребёнок часто её рвёт, пачкает или растёт. Но вот выбор рюкзака, портфеля или ранца — задача, требующая внимания к нескольким важным аспектам.

Важны размер и вместимость, чтобы туда засунуть все учебники, тетради и канцелярские принадлежности. Обычно объём школьной сумки составляет от 20 до 30 литров для начальной и средней школы. Важно, чтобы она подходила по росту ребёнка и не мешала движениям.

Стоит обратить внимание на сумки с анатомической спинкой, которая поддерживает правильное положение позвоночника. С учётом ширины и мягкости лямок, они не должны быть слишком короткими или длинными, а также должны регулироваться.

Хорошо, если рюкзак изготовлен из водоотталкивающего материала, чтобы защитить содержимое от дождя. Наличие карманов для бутылок, отделений для планшета или телефона может быть полезным. Сумки с отражающими элементами помогут сделать ребёнка заметным в тёмное время суток.

Цены на школьные рюкзаки варьируются в зависимости от бренда, материала и дизайна. В среднем хороший рюкзак для школьника может стоить от полутора до пяти тысяч рублей. Более дорогие варианты с хорошими анатомическими и функциональными свойствами могут стоить и больше.

Согласно витрине средних потребительских цен на товары и услуги, ранец или рюкзак для школьника обойдётся в 1800 рублей.

Канцелярские принадлежности

Выбор канцелярских товаров для школьника зависит от возраста ребёнка, класса и специфики учебной программы. Но, несмотря на это, список принадлежностей может быть довольно обширным и включать в себя:

ручки (синие, чёрные);

карандаши (простые и цветные);

ластики;

линейки;

циркули;

транспортиры;

тетради (в клетку, в линейку, для записей);

обложки для тетрадей;

папки для бумаг;

альбомы для рисования;

фломастеры;

маркеры;

ножницы;

клей;

скотч;

книги (учебники и дополнительная литература).

Средняя стоимость школьных принадлежностей может составлять от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от количества и качества.

Итого, чтобы подготовить девочку к учебному году, в среднем потребуется 13300 рублей, а мальчика — 14200 рублей.