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Вторник, 17 августа, 2021
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Стала известна версия гибели матери с ребёнком, чьи обгоревшие тела нашли в лесу

7info
Стала известна версия гибели матери с ребёнком, чьи обгоревшие тела нашли в лесу
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Женщина, чьё обгоревшее тело найдено в лесу в Ленинградской области, могла покончить с собой, сообщает «Лайф». Рядом с ней нашли обгоревшие останки ребёнка.

По данным СМИ, женщина жила в Москве, затем приехала в Ленинградскую область к родным. Там родился ребёнок, у которого обнаружили смертельное заболевание. После этого у молодой матери начали развиваться психические отклонения.

Следователи предполагают, что женщина сначала задушила ребёнка, использовав шнур. Затем сожгла труп и покончила с собой.

Обгоревшие тела обнаружили у железнодорожной станции Платформа 63 у Рощино, сообщает «Форпост». По данным издания, погибшей 33 года, её дочери было 2,5 года. Девочка страдала редким генетическим заболеванием мозга.

В лес женщина приехала с дочерью на такси. Водитель был одним из подозреваемых, но после допроса его отпустили. Сейчас основная версия случившегося — суицид.

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