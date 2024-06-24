Двое граждан Узбекистана предстанут перед судом за изнасилование 31-летней жительницы Воронежа, пишет «Мое Онлайн» со ссылкой на СК.

Инцидент произошел ночью 9 сентября прошлого года. Тогда летняя женщина познакомилась с одним из обвиняемых, который предложил ей выпить кофе. Она села в его машину, которой управлял другой сообщник.

В итоге злоумышленники избили жертву, отвезли ее в поле недалеко от села Скляево и надругались над потерпевшей.

Вскоре нападавших задержали, им предъявили обвинения по нескольким статьям.