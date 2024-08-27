Вторник, 27 августа, 2024

Стала известна причина вырубки леса в Солотче

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/solotchainfo

Министерство природопользования Рязанской области прокомментировало вырубку леса в Солотче за госпиталем для ветеранов. Напомним, вырубку заметили местные жители и написали об этом в соцсетях.

Региональное минприроды пояснило, что на данном участке лесного фонда проходит сплошная санитарная рубка на площади 0,6 га в рамках санитарно-оздоровительного мероприятия. Его назначили лесопатологи по результатам обследования. Деревья, по словам пресс-службы минприроды, быи поражены корневой губкой — дереворазрушающим грибом, из-за которого корни деревьев, особенно хвойных, начинают гнить.

Отмечается, что после завершения рубки специалисты лесничества назначат способ лесовосстановления в соответствии с законодательством.

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