Стала известна причина вырубки леса в Солотче

Министерство природопользования Рязанской области прокомментировало вырубку леса в Солотче за госпиталем для ветеранов. Напомним, вырубку заметили местные жители и написали об этом в соцсетях.

Региональное минприроды пояснило, что на данном участке лесного фонда проходит сплошная санитарная рубка на площади 0,6 га в рамках санитарно-оздоровительного мероприятия. Его назначили лесопатологи по результатам обследования. Деревья, по словам пресс-службы минприроды, быи поражены корневой губкой — дереворазрушающим грибом, из-за которого корни деревьев, особенно хвойных, начинают гнить.

Отмечается, что после завершения рубки специалисты лесничества назначат способ лесовосстановления в соответствии с законодательством.