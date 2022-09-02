Пятница, 2 сентября, 2022
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Стала известна причина ночной давки на вокзале в Белгороде

Пересечение Ярославского и Рязанского направлений. Пресс-служба РЖД.

В филиале ОАО «РЖД» ЮВЖД назвали причину ночной давки на железнодорожном вокзале в Белгороде, пишет Бел.Ру.

Вечером 29 августа перед входом в пункт досмотра образовалась очередь. В итоге пассажиры опаздывали на поезд «Белгород — Санкт-Петербург» и устроили давку, чтобы попасть на территорию вокзала.

Выяснилось, что в досмотровом павильоне сломалась стационарная рентген-установка конвейерного типа. В итоге людям пришлось проходить точку контроля на одном устройстве.

Также пассажиров без багажа досматривали с помощью металлодетекторов. У одного из них нашли предметы, провоз которых запрещен. В результате досмотр на рентген-установке приостановили.

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