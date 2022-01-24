Стала известна ошибка погибшей в проруби на Крещение женщины

Спасатель, инструктор по первой помощи Любовь Кулакова назвала ошибку погибшей в проруби на Крещение женщины в Ленобласти, пишут Невские Новости.

Трагедия произошла в ночь на 19 января. Ранее сообщалось, что 40-летняя россиянка прыгнула в воду с головой в не оборудованном для купаний месте и больше не появилась на поверхности. Трагедия произошла на глазах у ее шокированных детей и близких. Тело несчастной ищут до сих пор.

Кулакова уточнила, что эксперта, погибшая ныряла в купель по диагонали, из-за чего ее моментально унесло течением.

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Инструктор отметила опасность окунаться в прорубь в случае, если она не оборудована для этого, и там отсутствуют спасатели. Также в необорудованной купели не должно быть сильного течения. Кроме того, нельзя прыгать.

Наконец, заключила Кулакова, два человека должны держать купальщика за руки, либо обвязать его, чтобы в случае чего вытянуть на поверхность.