Стал известен победитель «Евровидения — 2021»

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В субботу, 22 мая, в Роттердаме состоялся финал главного песенного конкурса «Евровидение — 2021». В Роттердаме выбрали победителя среди 26 участников.

Лучшими признали рок-группу «Måneskin» из Италии. По традиции, следующее «Евровидение» проходит в стране, которую представлял победитель.

Манижа заняла 9 место и вошла в ТОП-10 лучших исполнителей. Выше российской исполнительницы оценили представителей Франции, Швейцарии, Исландии, Украины, Финляндии, Мальты и Литвы. Десятую строчку заняла исполнительница из Греции.

Профессиональные члены жюри выше всех оценили исполнителей из Швейцарии и Франции. Однако все кардинально изменило зрительское голосование.

Номер победителя

Выступление представительницы России Манижы на полуфинале конкурса