США исчезнут с карты, Россию охватит неизвестная болезнь. Пророчества Сидика Афгана на 2025 год

От 2025 года прошло уже два месяца. Накануне его наступления было предсказано много сверхъестественное. Но пока не случилось ничего такого, что может перевернуть нашу жизнь с ног на голову. Или всё ещё впереди? В Афганистане живёт учёный-математик, чьи научные прогнозы неоднократно сбывались. Его предсказания на 2025 год неожиданны и многих могут шокировать. Речь идёт о Сидике Афгане. Уже при жизни ему удалось стать легендой, его математические расчёты шокируют мир. Всё дело в том, что Афгану с помощью выведенной им уникальной формуле удаётся предсказывать будущее! Самые интересные предсказания математика собрало издание

RuNews24.

Кто такой Сидик Афган?

Мохаммад Сидик Афган, основатель и президент Всемирного центра философско-математических исследований, начинал свою карьеру преподавателем математики в школе. Это был конец 70-х годов прошлого века. Позже он посвятил себя исследованиям в области философской математики, преподавая в Харби Шоанзай, Университете Кефа и Липецком ВГПИ.

Однако мировую известность Афган как раз-таки получил как предсказатель. Отвергая обвинения в мистицизме, он утверждает, что его прогнозы – результат научных вычислений. С помощью своей уникальной формулы ему удалось вычислить даты всевозможных событий. Например, он сделал расчёт на дату начала Третьей мировой войны. А ещё рассчитал день, месяц и год, когда покинет этот мир…

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Изображение: smotrim.ru

Вот лишь несколько событий, которые удалось предсказать Сидику Афгану: распад СССР, пандемия коронавируса и разрушительное землетрясение в Турции в феврале 2023 года, унёсшее более 53 тысяч жизней. Причём гений-математик убеждён, что катастрофа носит вовсе не природный характер. Он считает, что землетрясение произошло в результате подземного взрыва бомбы на глубине 14 км, заложенной некой группой. Он неоднократно говорил, что существует тайный комитет, стремящийся уничтожить 67% населения Земли. Цель их действий неизвестна, но, по его вычислениям, в 2025 году этот комитет будет разоблачён.

Фото с сайта Pixabay, автор Angelo_Giordano

Пророчества на 2025 год Сидика Афгана

В прогнозах Сидика Афгана на 2025 год фигурируют Россия, Украина и США. В Америка, кстати, по его мнению, нынешний президент может стать последним. Учёный предсказывает серьёзные последствия вмешательства искусственного интеллекта, социальные беспорядки, экологические катастрофы и мощные природные катаклизмы.

В своём недавнем обращении к мировому сообществу Афган призвал к исправлению ситуации, предупредив о катастрофических последствиях в случае бездействия: «Если человечество само не исправится, всё рухнет. Это мое последнее слово».

Сидик Афган уверяет общественность: если люди срочно не «возьмутся за голову», США ожидает кровавый распад. Во многом штаты повторят печальную судьбу Советского Союза. Гений-математик не исключает, что «сверхдержавы» не станет уже к 2027 году.

Германи, Францию и другие европейские страны, по словам Афгана, ждёт жесточайший экономический кризис. Что касается Украины, её судьба уже предрешена. Она распадётся на несколько частей. Уже в 2025 году карта Украины фактически будет раскроена. Юго-восток отойдет к России, запад поделят Венгрия, Польша и Румыния. Оставшаяся нетронутой центральная часть будет лишена выхода к морю. Окончательной датой завершения конфликта Сидик Афган назвал 2028 год.

Что обещал Сидик Афган России в 2025 году?

Относительно России пророчества Сидика Афгана во многом рифмуются со словами великих провидцев вроде Ванги. Как и она, математик обещал, что в 2025 году Россия буквально воспрянет ото сна.

«Ситуация в стране изменится кардинальным образом, — заверяет Афган. – Россия станет очень авторитетной страной, это неизбежно!»

Он предрёк Росси масштабную образовательную реформу. Во главе государства будет мощный лидер. Кстати, Сидик Афган смог рассчитать, что так называемый преемник Владимира Путина будет 1972 года рождения. Но точный срок, когда именно он займёт пост президента, математик не уточнил. Что касается нынешнего лидера, по мнению Афгана, Владимир Путин — далеко не случайный человек в истории, и ему ещё многое предстоит сделать.

Без него само существование страны в том виде, в котором она находится сейчас, не было бы возможным, поскольку «он не только является выдающимся политиком, но и гением». Дата рождения Путина в точности соответствуют цифрам того человека, который должен привести Россию к величию.

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Но, кроме позитивных прогноз для России, у Сидика Афгана есть один крайне отрицательный. В ближайшем десятилетии, по прогнозу гения-математика, нашу страну ожидает борьба с новой неизвестной болезнью. Её мы безусловно преодолеем. Остаётся лишь догадываться, насколько точны предсказания математика и какой поворот ждёт историю.

Верить или нет этим прогнозам – личное дело каждого. Однако внести свой вклад в улучшение жизни на планете, проявляя доброту, терпимость и бережное отношение к природе, — безусловно возможно. Именно такие действия, возможно, изменят будущее к лучшему.