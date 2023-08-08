Вторник, 8 августа, 2023
На главнуюНовости мира

СРЗП призывает уничтожать украинские кол-центры, терроризирующие граждан России

7info
Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальные письма министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу и директору ФСБ России Александру Бортникову по вопросу деятельности украинских кол-центров, ведущих подрывную деятельность на территории России. «Предлагаю рассматривать данные кол-центры как военные объекты со всеми вытекающими из этого последствиями», – прокомментировал парламентарий.
«По имеющейся информации, находящиеся на территории Украины кол-центры заключили с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины договоры на проведение информационных диверсий в отношении Российской Федерации. Сотрудники кол-центров звонят от имени российских «силовиков» и убеждают российских граждан поджигать военные комиссариаты якобы для помощи в задержании преступников. Если это не срабатывает, угрожают расправиться с родственниками», – говорится в обращении.

«Первые поджоги военкоматов произошли ещё несколько месяцев назад. Сначала были разовые инциденты, но в последнее время их стало намного больше. Только за 1 по 2 августа этого года в регионах России было зафиксировано порядка 25 попыток поджога военных комиссариатов», – указал парламентарий.

«Поджигатели разные. Среди них школьники, 80-летние пенсионеры и люди, которые попали в суровую кредитную кабалу. На путь преступления они встают по разным причинам. Кого-то запугивают. Кому-то обещают списать кредит и всегда так сильно обрабатывают психологически, что люди потом не могут объяснить, почему пошли на этот шаг», – указал лидер СРЗП.

«Одним словом, во всех этих случаях даже в голову не придёт заподозрить виновных в терроризме», – отметил парламентарий.

В письмах, направленных в адрес главы Минобороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова, лидер СРЗП Сергей Миронов просит принять необходимые меры для пресечения деятельности угрожающих безопасности страны кол-центров.

«Учитывая диверсионный характер деятельности данных кол-центров, представляется целесообразным рассматривать их как военные объекты со всеми вытекающими из этого последствиями», – заключил Сергей Миронов.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Массовое отключение горячей воды ждёт жителей Дашково-Песочни

Причина отключения, которое продлится до 22 августа, — профилактические работы в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Рязанцы сообщили о «мега-пробке» на Шлаковом

На въезде в посёлок Шлаковый образовалась «мега-пробка», сообщает утром 8 августа группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Для жителей Касимова бесплатно покажут фильм «Огонь»

Кинопоказ пройдёт в Парке культуры и отдыха на территории за зданием ЦКР.

Школьник, убивший 17-летнюю подругу в Екатеринбурге, объяснил свой поступок

Источник рассказал порталу E1.RU подробности допроса 16-летнего жителя Екатеринбурга, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки. Парень написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок. «Он заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Что она гуляла с другими парнями и он ее приревновал. Во время допроса не плакал,...

В Забайкалье толпа зверски избила ветерана, лишившегося на фронте ноги

Полицейские разыскивают подозреваемых в избиении ветерана спецоперации Михаила Таскина, лишившегося на фронте ноги, сообщило агентство РИА Новости. Инцидент произошел вечером 4 августа в Забайкальском крае. Тогда военный отправился с приятелем в кафе. Бойцы провели в Донбассе несколько месяцев, после чего комиссовали по инвалидности. «В какой-то момент они (злоумышленники. –...

В Екатеринбурге школьник раздел и жестоко убил 17-летнюю подругу

В квартире на Новой Сортировке в Екатеринбурге нашли тело 17-летней девушки, которую мог убить 16-летний парень, пишет E1.RU. Инцидент произошел вечером 6 августа. По предварительной версии, подросток с невероятной жестокостью расправился с подругой. Накануне случившегося молодые люди распивали алкоголь дома у друга. «Он начал допрашивать ее, изменяет она ему...

В Смоленске обнаружили труп прямо в луже

В луже в Краснинском переулке обнаружили труп жителя Смоленска, пишет портал Readovka67. По словам очевидцев, половина головы погибшего находилась в воде. «Судя по всему, мужчина захлебнулся в грязи», – говорится в публикации. На вид горожанину 45–50 лет. Причина случившегося уточняется.

Белгородцы пожаловались на нашествие гусениц

Жители Валуйского городского округа пожаловались на атаковавших приграничье белых гусениц, пишет «Бел.Ру». По словам очевидцев, насекомые длиной до десяти сантиметров заполонили зеленые зоны. «Кусают до синяков, поедают листья и дерево, лес трещит, на улице находиться невозможно, везде паутина, вонь», – рассказала белгородка. Глава городского округа Алексей Дыбов попросил указать точный...

Yota присоединилась к меморандуму ФАС о противодействии спам-звонкам

Только за июль 2023 года спам-фильтры отсеяли почти 5,4 миллиона нежелательных звонков и свыше 4,7 миллиона смс.

В Рязанской области сохраняется жара

Днём 8 августа на территории региона местами ожидается +30°С…+33°С.

В Волгограде произошла массовая драка со стрельбой

В ночь на минувшее воскресенье на улице Шекснинской в Волгограде произошла массовая драка, пишет V1.RU. По словам очевидцев, в потасовке приняли участие две компании. «Потом стрельба поднялась. Нам сказали, что какие-то кавказцы сначала бились, а потом стреляли в пацанов», – рассказал один из свидетелей драки. В полиции при этом заявили,...

Россиянам назвали продукты, продлевающие молодость

Эксперт по диетическому питанию Артем Верис перечислил в беседе с «Газетой.ru» продукты, продлевающие молодость. По его словам, следует употреблять пищу с низким гликемическим индексом. «Авокадо, баклажаны, орехи, грибы и другие продукты с низким ГИ необходимо употреблять чаще, а лучше всего — сделать основой рациона», — отметил Верис. Специалист призвал отказался...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации