СРЗП призывает уничтожать украинские кол-центры, терроризирующие граждан России

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальные письма министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу и директору ФСБ России Александру Бортникову по вопросу деятельности украинских кол-центров, ведущих подрывную деятельность на территории России. «Предлагаю рассматривать данные кол-центры как военные объекты со всеми вытекающими из этого последствиями», – прокомментировал парламентарий.

«По имеющейся информации, находящиеся на территории Украины кол-центры заключили с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины договоры на проведение информационных диверсий в отношении Российской Федерации. Сотрудники кол-центров звонят от имени российских «силовиков» и убеждают российских граждан поджигать военные комиссариаты якобы для помощи в задержании преступников. Если это не срабатывает, угрожают расправиться с родственниками», – говорится в обращении.

«Первые поджоги военкоматов произошли ещё несколько месяцев назад. Сначала были разовые инциденты, но в последнее время их стало намного больше. Только за 1 по 2 августа этого года в регионах России было зафиксировано порядка 25 попыток поджога военных комиссариатов», – указал парламентарий.

«Поджигатели разные. Среди них школьники, 80-летние пенсионеры и люди, которые попали в суровую кредитную кабалу. На путь преступления они встают по разным причинам. Кого-то запугивают. Кому-то обещают списать кредит и всегда так сильно обрабатывают психологически, что люди потом не могут объяснить, почему пошли на этот шаг», – указал лидер СРЗП.

«Одним словом, во всех этих случаях даже в голову не придёт заподозрить виновных в терроризме», – отметил парламентарий.

В письмах, направленных в адрес главы Минобороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова, лидер СРЗП Сергей Миронов просит принять необходимые меры для пресечения деятельности угрожающих безопасности страны кол-центров.

«Учитывая диверсионный характер деятельности данных кол-центров, представляется целесообразным рассматривать их как военные объекты со всеми вытекающими из этого последствиями», – заключил Сергей Миронов.