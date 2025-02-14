Сретение Господне 15 февраля: традиции, приметы и что нельзя делать в этот день

15 февраля – день, наполненный как древними традициями и народными приметами, так и современными памятными датами. Этот день, известный как Сретение Господне, вобрал в себя вековые обычаи и поверья, связанные с встречей зимы и весны, а также отмечается несколькими значимыми международными и российскими событиями.

Сретенье Господне (Громницы)

Праздник имеет различные названия: «Сретение Господне», «Сретенья», «Сретенские морозы», «Громницы» и «Сустретьев день». Само название «Сретение» объясняло народное восприятие этого дня как встречи зимы и лета, когда солнце начинает приближаться к лету, а зима сталкивается с морозом: «На Сретенье зима весну встречает, стараясь заморозить, но сама от этого тает; зима и весна встретились». Сретенские морозы во многих деревнях считались последними. В этот день начинали закармливать племенных птиц и кормили кур овсом, полагая, что это обеспечит яйца весной и летом.

В северо-западных областях Руси праздник именовали Громницы, так как в церквях в этот день освящали свечи, которые крестьяне хранили для защиты от грозы. В некоторых губерниях Великороссии на Сретение обходили дом с иконой Спаса. В селе Пороз дети босиком бежали в сад, чтобы помочь весне победить зиму, и смело утверждали, что их действия способствовали теплу.

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Что нельзя делать 15 февраля

Так же, как и в другие значимые праздники, в этот день запрещено выполнять грязную и тяжёлую работу, включая уборку и стирку.

Не стоит заниматься огородом или топить баню.

Лучше провести время дома, так как путешествия в этот день могут быть долгими и неприятными.

Нельзя оставлять деньги на кухонном столе — это может отпугнуть удачу.

На Сретение, как и в другие церковные праздники, не следует ругаться, ссориться или драться. Грусть и уныние в этот день тоже неуместны.

Приметы на 15 февраля

Поздняя весна предвещалась ясной ночью и морозом вечером.

Тёплая погода говорила о раннем приходе весны, что также мог подтвердить петух, попивший воды в этот день.

Если на Сретение выпадает снег, это предвещает долгую и дождливую весну.

Яркое солнце перед закатом сулило окончание морозов.

Если солнца не видно, ожидались суровые морозы 24 февраля.

Погода влияла на будущий урожай: капель предвещала хороший урожай пшеницы, а метель — неудачу.

Международный день детей, больных раком

Созданная в 2001 году по инициативе Международной конфедерации родителей детей с онкологическими заболеваниями, данная организация стремится повысить уровень осведомленности как среди педиатров, так и среди населения о проблемах онкологии у детей.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рак является причиной смерти номер два среди детей, уступая лишь несчастным случаям. По всему миру ежегодно фиксируется 200 тысяч новых случаев рака у детей, из которых около 100 тысяч заканчиваются летальным исходом.

В Российской Федерации почти 4 тысячи детей каждый год получают диагноз онкологического заболевания.

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Международный день операционной медсестры

Праздник был учрежден в 2009 году ассоциацией операционных медсестер.

Операционные медсестры представляют собой уникальную категорию медицинских работников. Они должны быть способными эффективно работать в команде и схватывать мысли врача с полуслова, порой даже взгляда. Часто лишь во время операции становится ясно, каков настоящий объем вмешательства. Поэтому операционная сестра должна умело и быстро адаптироваться к меняющимся условиям и быть настоящим экспертом в своей профессии.

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День войск правительственной связи

В 1943 году, по решению Государственного Комитета Обороны, были сформированы первые подразделения войск специальной связи Народного комиссариата внутренних дел.

В 1919 году в Петрограде открылся Большой драматический театр (ныне Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова)

В 1919 году в Петрограде открылся Большой драматический театр, который сейчас носит имя Г.А. Товстоногова и является российским государственным академическим театром. Создание театра стало возможным благодаря участию таких знаменитых личностей, как Максим Горький, Мария Андреева и Александр Блок, которые объединились в 1918 году.

Премьера состоялась 15 февраля 1919 года, когда на сцене был представлен спектакль по пьесе «Дон Карлос» Фридриха Шиллера, который прошел в Большом зале консерватории. Уже через год театр обзавелся собственным зданием — театром Суворина на Фонтанке.

Сегодня БДТ имени Г.А. Товстоногова является одним из основных театральных коллективов страны, где играют известные актеры, такие как Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Алиса Фрейндлих и Нина Усатова. В репертуаре театра можно найти как произведения русской и мировой классики, так и современные пьесы.