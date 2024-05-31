Пятница, 31 мая, 2024

Среди военнослужащих, возвращённых из украинского плена, не оказалось рязанцев

Автор: 7info7

Опубликовано

Рязанцев нет среди 75 военнослужащих ВС РФ, возвращённых 31 марта из украинского плена. Об этом в своём telegram-канале сообщила региональный уполномоченный по правам человека Наталья Епихина.

— К сожалению, в этот раз наших земляков нет. Ждём и надеемся на следующие обмены, — написала она.

Ранее Минобороны России сообщило, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые бойцы будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Также стало известно, что в рамках обмена ВС РФ передали украинской стороне 75 пленных бойцов ВСУ.

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