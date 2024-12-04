Среда, 4 декабря, 2024
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Спустя 18 лет на территории «Солотчинского лесничества» полностью избавились от карантинного вредителя

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Валерия Мединская
Фото: Изображение от wirestock на Freepik

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело мониторинг по выявлению черного соснового усача. Изучалась территория «Солотчинского лесничества» площадью 55,9 тыс. га в Рязанском и Клепиковском районе. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

В 2006 году в указанной местности были предприняты меры против проникновения вредителя — черного соснового усача. Введен карантинный фитосанитарный режим. 

28 ноября 2024 года был проведен визуальный осмотр деревьев лесного фонда, собраны энтомологические образцы, установлены феромонные ловушки. Экспертиза показала, что карантинные вредители леса не выявлены. 

Учитывая исчезновение карантинного вредителя — чёрного соснового усача, Россельхознадзор упразднил карантинную зону.

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