Спрос на специалистов по информационной безопасности в Рязани стремительно растёт

Спрос на специалистов по информационной безопасности (ИБ) в Рязанской области увеличивается пропорционально росту хакерских атак.Об этом сообщает hh.ru.

В 2024 году российские компании зафиксировали более 500 тысяч DDoS-атак, что почти в два раза превышает показатель 2023 года. Примечательно, что всё чаще мишенями кибератак становятся региональные предприятия. Эксперты объясняют это тем, что хакеры ищут более уязвимые цели, а также отмечают влияние геополитической обстановки.

Аналитики hh.ru исследовали, как изменилась потребность в специалистах по информационной безопасности за последний год и насколько выросли их зарплаты.

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Рынок труда: рост вакансий и зарплат

Согласно данным hh.ru, за последний год работодатели в Рязанской области разместили более 100 вакансий для специалистов по информационной безопасности. В годовом выражении спрос на эти кадры вырос на 21%.

Рост числа хакерских атак и потребность в квалифицированных специалистах вынуждают компании повышать зарплаты. В результате средний доход специалиста по ИБ в Рязанской области достиг 55 тысяч рублей, что на 22% (или 10 тысяч рублей) выше, чем год назад. Максимальные зарплаты в регионе стартуют от 90 тысяч рублей.

Вакансии с самыми высокими зарплатами

Аналитики hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для специалистов по информационной безопасности:

Должность Зарплата (₽/месяц) Город Ссылка на вакансию Руководитель направления по информационной безопасности от 150 000 (на руки) Рыбное (Рязанская обл.) Смотреть Администратор систем безопасности от 140 000 (на руки) Тюшево (Рязанская обл.) Смотреть Специалист службы экономической и информационной безопасности 105 000 (на руки) Рязань Смотреть Ведущий специалист сопровождения и эксплуатации средств защиты информации от 375 000 (до вычета налогов) Казань Смотреть Системный администратор средств защиты информации от 300 000 (на руки) Москва Смотреть Руководитель проектов по информационной безопасности до 400 000 (на руки) Санкт-Петербург Смотреть

Какие компании больше всего нуждаются в специалистах по ИБ?

Наибольший спрос на специалистов по информационной безопасности традиционно наблюдается в ИТ-сфере. В 2024 году компании этой отрасли разместили более 10 тысяч вакансий.

На втором месте по востребованности — банковский и финансовый сектор (более 3 тысяч вакансий). Замыкает тройку нефтегазовая отрасль, где работодатели искали более 1,3 тысячи специалистов по информационной безопасности.

Рост киберугроз и цифровизация бизнеса делают защиту данных приоритетной задачей для компаний всех отраслей. В связи с этим специалисты по ИБ становятся одними из самых востребованных и высокооплачиваемых профессионалов на рынке труда.