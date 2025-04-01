Спрос на специалистов по информационной безопасности в Рязани стремительно растёт

Спрос на специалистов по информационной безопасности (ИБ) в Рязанской области увеличивается пропорционально росту хакерских атак.Об этом сообщает hh.ru.
В 2024 году российские компании зафиксировали более 500 тысяч DDoS-атак, что почти в два раза превышает показатель 2023 года. Примечательно, что всё чаще мишенями кибератак становятся региональные предприятия. Эксперты объясняют это тем, что хакеры ищут более уязвимые цели, а также отмечают влияние геополитической обстановки.
Аналитики hh.ru исследовали, как изменилась потребность в специалистах по информационной безопасности за последний год и насколько выросли их зарплаты.
Рынок труда: рост вакансий и зарплат
Согласно данным hh.ru, за последний год работодатели в Рязанской области разместили более 100 вакансий для специалистов по информационной безопасности. В годовом выражении спрос на эти кадры вырос на 21%.
Рост числа хакерских атак и потребность в квалифицированных специалистах вынуждают компании повышать зарплаты. В результате средний доход специалиста по ИБ в Рязанской области достиг 55 тысяч рублей, что на 22% (или 10 тысяч рублей) выше, чем год назад. Максимальные зарплаты в регионе стартуют от 90 тысяч рублей.
Вакансии с самыми высокими зарплатами
Аналитики hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для специалистов по информационной безопасности:
|Должность
|Зарплата (₽/месяц)
|Город
|Ссылка на вакансию
|Руководитель направления по информационной безопасности
|от 150 000 (на руки)
|Рыбное (Рязанская обл.)
|Смотреть
|Администратор систем безопасности
|от 140 000 (на руки)
|Тюшево (Рязанская обл.)
|Смотреть
|Специалист службы экономической и информационной безопасности
|105 000 (на руки)
|Рязань
|Смотреть
|Ведущий специалист сопровождения и эксплуатации средств защиты информации
|от 375 000 (до вычета налогов)
|Казань
|Смотреть
|Системный администратор средств защиты информации
|от 300 000 (на руки)
|Москва
|Смотреть
|Руководитель проектов по информационной безопасности
|до 400 000 (на руки)
|Санкт-Петербург
|Смотреть
Какие компании больше всего нуждаются в специалистах по ИБ?
Наибольший спрос на специалистов по информационной безопасности традиционно наблюдается в ИТ-сфере. В 2024 году компании этой отрасли разместили более 10 тысяч вакансий.
На втором месте по востребованности — банковский и финансовый сектор (более 3 тысяч вакансий). Замыкает тройку нефтегазовая отрасль, где работодатели искали более 1,3 тысячи специалистов по информационной безопасности.
Рост киберугроз и цифровизация бизнеса делают защиту данных приоритетной задачей для компаний всех отраслей. В связи с этим специалисты по ИБ становятся одними из самых востребованных и высокооплачиваемых профессионалов на рынке труда.