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Спрос на специалистов по информационной безопасности в Рязани стремительно растёт

Алексей Самохин

Спрос на специалистов по информационной безопасности (ИБ) в Рязанской области увеличивается пропорционально росту хакерских атак.Об этом сообщает hh.ru.

В 2024 году российские компании зафиксировали более 500 тысяч DDoS-атак, что почти в два раза превышает показатель 2023 года. Примечательно, что всё чаще мишенями кибератак становятся региональные предприятия. Эксперты объясняют это тем, что хакеры ищут более уязвимые цели, а также отмечают влияние геополитической обстановки.

Аналитики hh.ru исследовали, как изменилась потребность в специалистах по информационной безопасности за последний год и насколько выросли их зарплаты.

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Рынок труда: рост вакансий и зарплат

Согласно данным hh.ru, за последний год работодатели в Рязанской области разместили более 100 вакансий для специалистов по информационной безопасности. В годовом выражении спрос на эти кадры вырос на 21%.

Рост числа хакерских атак и потребность в квалифицированных специалистах вынуждают компании повышать зарплаты. В результате средний доход специалиста по ИБ в Рязанской области достиг 55 тысяч рублей, что на 22% (или 10 тысяч рублей) выше, чем год назад. Максимальные зарплаты в регионе стартуют от 90 тысяч рублей.

Вакансии с самыми высокими зарплатами

Аналитики hh.ru составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для специалистов по информационной безопасности:

ДолжностьЗарплата (₽/месяц)ГородСсылка на вакансию
Руководитель направления по информационной безопасностиот 150 000 (на руки)Рыбное (Рязанская обл.)Смотреть
Администратор систем безопасностиот 140 000 (на руки)Тюшево (Рязанская обл.)Смотреть
Специалист службы экономической и информационной безопасности105 000 (на руки)РязаньСмотреть
Ведущий специалист сопровождения и эксплуатации средств защиты информацииот 375 000 (до вычета налогов)КазаньСмотреть
Системный администратор средств защиты информацииот 300 000 (на руки)МоскваСмотреть
Руководитель проектов по информационной безопасностидо 400 000 (на руки)Санкт-ПетербургСмотреть

Какие компании больше всего нуждаются в специалистах по ИБ?

Наибольший спрос на специалистов по информационной безопасности традиционно наблюдается в ИТ-сфере. В 2024 году компании этой отрасли разместили более 10 тысяч вакансий.

На втором месте по востребованности — банковский и финансовый сектор (более 3 тысяч вакансий). Замыкает тройку нефтегазовая отрасль, где работодатели искали более 1,3 тысячи специалистов по информационной безопасности.

Рост киберугроз и цифровизация бизнеса делают защиту данных приоритетной задачей для компаний всех отраслей. В связи с этим специалисты по ИБ становятся одними из самых востребованных и высокооплачиваемых профессионалов на рынке труда.

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