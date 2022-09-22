Спрос на перелеты в Турцию из Домодедово увеличился на 45%

Курортные города Турции продолжают пользоваться спросом у пассажиров аэропорта Домодедово. Так, трафик воздушной гавани на турецком направлении за июнь-август 2022 года вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Пассажирам аэропорта Домодедово доступно шесть городов Турции для путешествий: Анталья, Стамбул, Бодрум, Измир, Даламан и Адана. В настоящее время партнеры воздушной гавани выполняют еженедельно свыше 100 рейсов в эти города из DME.

В летнем сезоне 2022 года лидером рейтинга самых популярных направлений Турции стала Анталья — пассажиропоток в курортный город вырос на 27% по сравнению с летним периодом 2021 года.

Из Московского аэропорта Домодедово перелеты в Турецкую Республику осуществляют авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines, «ИрАэро», Red Wings и «Ямал». Также с 26 сентября авиакомпания S7 Airlines возобновляет ежедневные рейсы из воздушной гавани в Анталью. А с 20 сентября «Ямал» открывает полетную программу в Стамбул.