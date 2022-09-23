Справка о регионах, где сегодня начались референдумы о присоединении к России

Сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начинаются референдумы о присоединении к России. Краткую справку о них даёт телеграм-канал Neues aus Russland.

ЛНР

▪️ площадь 26,7 тыс квадратных км

▪️ население около 2 млн человек

▪️ экономика: машиностроение, химия и нефтехимия, пищевая, деревообработка, текстильная промышленность и стройматериалы, 73% экспорта — металлургия

▪️ основные предприятия: «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод

▪️ 11 мая 2014 состоялся референдум о самоопределении. 12 мая 2014 была провозглашена независимость, которую признали Россия, ДНР, Абхазия, Южная Осетия, КНДР и Сирия

ДНР

▪️ площадь 26,5 тыс квадратных км

▪️ население около 4 млн человек, в составе Украины Донецкая область была самой населенной

▪️ экономика: металлургия, машиностроение, химия, уголь, электроэнергетика, пищевая и легкая промышленность, 73% экспорта — каменный уголь, антрацит, кокс, полукокс

▪️ основные предприятия: Донецкий металлургический завод, Енакиевский металлургический завод, Зуевская ТЭС, «Комсомольское рудоуправление», Харцызский трубный завод

▪️ 11 мая 2014 состоялся референдум о самоопределении. 12 мая была провозглашена независимость, ее признали Россия, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия, КНДР и Сирия

Херсонская область

▪️ площадь 28,5 тыс квадратных км

▪️ население около 1 млн человек

▪️ экономика: сельское хозяйство и пищевая промышленность, судостроение, машиностроение, целлюлозно-бумажная и легкая промышленность, электроэнергетика, металлургия

Запорожская область

▪️ площадь 27,2 тыс квадратных км

▪️ население около 1,5 млн человек

▪️ флагман украинской электроэнергетики, производит 25% электроэнергии страны, в Запорожье находится знаменитая ДнепроГЭС, в Энергодаре — Запорожские тепловая электростанция и АЭС (крупнейшая электростанция Европы)

▪️ еще экономика: один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции и изделий пищевой промышленности, черная и цветная металлургия, машиностроение, энергетика, химия и нефтехимия, пищевая и легкая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика,

▪️ крупные предприятия: «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», «Украинский графит», Запорожские железорудный и алюминиевый комбинаты, Титано-магниевый комбинат, в Мелитополе крупнейшее украинское локомотивное депо и завод ЗАЗ, в Бердянске кабельный и резиновый заводы.