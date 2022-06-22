«Справедливая Россия» призывает создать федеральную программу поддержки детского отдыха

Глава фракции Госдумы «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости восстановления системы детских лагерей. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Сфера детского отдыха пострадала из-за пандемии, сотни лагерей закрылись, – отметил Сергей Миронов. Отсутствие организованного отдыха для детей повышает риск смертности и травматизма, – сообщил руководитель фракции.

Аппарат детского омбудсмена привёл статистику, согласно которой летом 2020 из-за неорганизованного отдыха пострадало детей в 70 раз больше, а погибло вдвое больше, чем годом ранее.

Сергей Миронов: «Необходима федеральная программа строительства и поддержки детских лагерей»

Сергей Миронов убеждён, что нужно не только поддерживать работающие лагеря, но и строить новые, причём по федеральной программе — с федеральным финансированием и льготами.