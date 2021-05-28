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Пятница, 28 мая, 2021
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Спикер лишила слова депутата Рязанской гордумы

7info
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Председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская лишила слова депутата Алексея Захарова. Об этом он сообщил в видео на Ютубе.

Сам Захаров назвал этот случай уникальным. По его словам, он стал первым депутатом, лишённым голоса. 

Рокотянская сообщила, что сделала два замечания о некорректном поведении депутата, но он не прореагировал. По регламенту спикер имеет право за это лишить его голоса. 

Захаров пытался внести на рассмотрение гордумы вопрос о выплатах бывшим сотрудникам Автоколонны 1310, Рокотянская требовала от него сделать это в соответствии с регламентом.

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