Спектакль Рязанского театра кукол стал лауреатом всероссийского фестиваля

Спектакль Рязанского театра кукол «Теплый хлеб» (6+) — лауреат всероссийского фестиваля «Театр Победы» — коллектив одержал победу в двух номинациях: «Лучшая работа художника» и «Лучший спектакль о войне для детей».
За победу боролись 325 постановок 305 театральных коллективов. В фестивале приняли участие все регионы страны, а также представители Белоруссии. Жюри выбрало 10 финалистов в основных и 7 – в специальных номинациях. «Теплый хлеб» стал лауреатом фестиваля в двух номинациях – «Лучший спектакль о войне для детей» (специальная номинация) и «Лучшая работа художника» (основная номинация).
Необходимо отметить, что в случае с постановкой «Теплый хлеб» речь идет о работе двух художников — Анны Репиной и Ларисы Микиной-Прободяк.Стать лауреатом в двух номинациях – большая честь. Двух наград также были удостоены постановки «Одна абсолютно счастливая деревня» Театра Петра Фоменко и «Газдановы» Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева.
Торжественная церемония вручения наград фестиваля «Театр Победы» прошла 5 мая на сцене Центрального Академического Театра Российской Армии в Москве.
Над спектаклем «Теплый хлеб» работали:
Режиссер – Олег Жюгжда, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь.
Композитор – Альбина Шестакова, Заслуженный работник культуры РФ
Сценография и костюмы – Анна Репина
Куклы – Лариса Микина-Прободяк, лауреат Национальной театральной Премии Республики Беларусь
Художник по свету – Георгий Горазеев
Сказку-быль рассказывают артисты: Жульен Берия, Семён Гизатуллин-Туленцев, Светлана Гусева, Илья Горшков, Маргарита Диннер, Ольга Егорова, Дарья Ефремова, Сергей Сизоненко, Андрей Стручков, Алексей Сушков, Алина Сушкова-Калашникова, Антон Федорченко, Ирина Фролкина, Василий Уточкин.
Куклы, костюмы, декорации изготовлены в цехах Рязанского театра кукол.