Спектакль Рязанского театра кукол стал лауреатом всероссийского фестиваля

Спектакль Рязанского театра кукол «Теплый хлеб» (6+) — лауреат всероссийского фестиваля «Театр Победы» — коллектив одержал победу в двух номинациях: «Лучшая работа художника» и «Лучший спектакль о войне для детей».

За победу боролись 325 постановок 305 театральных коллективов. В фестивале приняли участие все регионы страны, а также представители Белоруссии. Жюри выбрало 10 финалистов в основных и 7 – в специальных номинациях. «Теплый хлеб» стал лауреатом фестиваля в двух номинациях – «Лучший спектакль о войне для детей» (специальная номинация) и «Лучшая работа художника» (основная номинация).

Необходимо отметить, что в случае с постановкой «Теплый хлеб» речь идет о работе двух художников — Анны Репиной и Ларисы Микиной-Прободяк.Стать лауреатом в двух номинациях – большая честь. Двух наград также были удостоены постановки «Одна абсолютно счастливая деревня» Театра Петра Фоменко и «Газдановы» Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева.

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Торжественная церемония вручения наград фестиваля «Театр Победы» прошла 5 мая на сцене Центрального Академического Театра Российской Армии в Москве.

В приветственном слове к лауреатам Президент Владимир Путин подчеркнул роль театра в патриотическом воспитании: «Важно, что в последние годы многие драматурги, режиссёры, сценаристы всё чаще обращаются к теме подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Замечательные театральные постановки, рассказывающие о мужестве наших отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную, художественную ценность, играют значимую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в сбережении памяти о героических страницах нашей общей истории»

О значении театра в годы суровых испытаний и славной традиции фронтовых бригад лауреатам фестиваля напомнила Министр культуры РФ Ольга Любимова: «Нравственный долг каждого — хранить завещанные традиции победителей и освободителей, не допускать искажений исторической правды о Великой Отечественной войне. С самого ее начала стало ясно, что сила искусства необходима для укрепления морального духа, стойкости и единства народа». Министр подчеркнула, что решение организовать фронтовые бригады во всех учреждениях культуры было принято уже 23 июня 1941 года – на следующий день после начала войны».

Над спектаклем «Теплый хлеб» работали:

Режиссер – Олег Жюгжда, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь.

Композитор – Альбина Шестакова, Заслуженный работник культуры РФ

Сценография и костюмы – Анна Репина

Куклы – Лариса Микина-Прободяк, лауреат Национальной театральной Премии Республики Беларусь

Художник по свету – Георгий Горазеев

Сказку-быль рассказывают артисты: Жульен Берия, Семён Гизатуллин-Туленцев, Светлана Гусева, Илья Горшков, Маргарита Диннер, Ольга Егорова, Дарья Ефремова, Сергей Сизоненко, Андрей Стручков, Алексей Сушков, Алина Сушкова-Калашникова, Антон Федорченко, Ирина Фролкина, Василий Уточкин.

Куклы, костюмы, декорации изготовлены в цехах Рязанского театра кукол.