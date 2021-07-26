Спецназ задержал наркокурьеров на автовокзале в Рязани

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В Рязани на автовокзале «Центральный» силовики провели операцию по задержанию двух наркокурьеров-иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчины, выходцы из страны ближнего зарубежья, приезжали в Рязань из Москвы на автобусе, чтобы продать местным потребителям героин. Во время очередной поездки мужчин задержали бойцы отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД. Возраст задержанных — 29 и 30 лет.

У иностранцев изъяли 386 граммов героина, расфасованных в пакеты для продажи. Стоимость партии наркотика на чёрном рынке — полмиллиона рублей.

Следователи считают, что мигранты состоят в этнической ОПГ, занимающейся сбытом наркотиков через интернет. На территории Рязанской области курьеры продавали мелкие партии.

Возбуждено уголовное дело, мигранты взяты под стражу.