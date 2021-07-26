25.3 C
Рязань
Понедельник, 26 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Спецназ задержал наркокурьеров на автовокзале в Рязани

7info
Спецназ задержал наркокурьеров на автовокзале в Рязани
- Advertisement -

В Рязани на автовокзале «Центральный» силовики провели операцию по задержанию двух наркокурьеров-иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчины, выходцы из страны ближнего зарубежья, приезжали в Рязань из Москвы на автобусе, чтобы продать местным потребителям героин. Во время очередной поездки мужчин задержали бойцы отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД. Возраст задержанных — 29 и 30 лет.

У иностранцев изъяли 386 граммов героина, расфасованных в пакеты для продажи. Стоимость партии наркотика на чёрном рынке — полмиллиона рублей.

Следователи считают, что мигранты состоят в этнической ОПГ, занимающейся сбытом наркотиков через интернет. На территории Рязанской области курьеры продавали мелкие партии.

Возбуждено уголовное дело, мигранты взяты под стражу.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]