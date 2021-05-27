Специалисты рассказали, выгодно ли инвестировать в недвижимость

Рязанские риэлторы рассказали, выгодно ли в настоящее время инвестировать в недвижимость. Свои доводы эксперты привели в среду, 26 мая, на круглом столе в Сбере.
Директор агентства недвижимости «Союз застройщиков» Ирина Матвеева поведала, что из-за сокращения предложения трудно подобрать квартиру, которая в дальнейшем значительно вырастет в цене и, поэтому помощь в выборе объекта должны оказывать грамотные специалисты – профессиональные риэлторы.
При этом она подчеркнула,что деньги сохранятся в любом случае.
Начальник управления по работе с партнерами Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев напомнил, что от купленного жилья можно получать и дополнительную выгоду, если вы сдаете его в аренду.