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Четверг, 27 мая, 2021
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Специалисты рассказали, выгодно ли инвестировать в недвижимость

Елена Лобанова
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Рязанские риэлторы рассказали, выгодно ли в настоящее время инвестировать в недвижимость. Свои доводы эксперты привели в среду, 26 мая, на круглом столе в Сбере.

Директор агентства недвижимости «Союз застройщиков» Ирина Матвеева поведала, что из-за сокращения предложения трудно подобрать квартиру, которая в дальнейшем значительно вырастет в цене и, поэтому помощь в выборе объекта должны оказывать грамотные специалисты – профессиональные риэлторы.

При этом она подчеркнула,что деньги сохранятся в любом случае.

— Нет ничего надежнее в нашей стране, чем вложиться в недвижимость. Это тот продукт, который сохраняет финансы. Пусть ты не выиграешь, но сохранишь. Это такая твердая валюта, которая дает спокойствие, -рассказал директор агентства недвижимости «Личный риэлтор» Роман Сизов.

Начальник управления по работе с партнерами Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев напомнил, что от купленного жилья можно получать и дополнительную выгоду, если вы сдаете его в аренду.

— С учетом доступных ставок по ипотеке Сбербанка за счет последующей сдачи квартиры, есть возможность получить ее «практически бесплатно». Вы получаете ипотечный кредит, приобретаете квартиру в собственность, сдаете ее, и за счет арендных платежей гасите ипотеку. Кстати, сдать или найти жилье в аренду можно на портале Домклик, входящем в экосистему Сбера, — рассказал Олег Сычев.

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