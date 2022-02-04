Спецтехника Рязанской НПК ежедневно выходит на уборку снега в городе

Рязанская НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс Роснефть») помогает городу убирать снег с улиц и бороться с гололедицей. Спецтехника предприятия (автогрейдеры, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные машины, локомобили) выходит на ликвидацию последствий непогоды ежедневно и работает в круглосуточном режиме.

Чтобы рязанцы могли безопасно и комфортно добираться до предприятий, расположенных в Южном промузле, техника нефтезавода каждый день очищает проезжую часть от перекрёстка улиц Черновицкой и Островского до Ново-Рязанской ТЭЦ. 3 февраля автогрейдер Рязанской НПК расчистил дороги посёлка Южный, чтобы местные жители могли без препятствий передвигаться пешком, на личных автомобилях и муниципальном транспорте.

В январе техника предприятия вывозила снег с территории ОКБ имени Н. А. Семашко – он затруднял проезд машин скорой помощи. Рязанская НПК также расчистила снег на станции погрузки «Рязань-2», откуда отправлялись на учения десантники.

Несколько дней спецтехника работала около школы, больницы, почты и детсадов Мурминского сельского поселения. Технику нефтезавода задействовали во время уборки территории отрядов аварийно-спасательной службы Рязанской области. Помощь предприятия понадобилась и в деревне Турлатово. Там с помощью техники расчистили главную дорогу.

Отметим, что Рязанская НПК регулярно выделяет городу заводскую спецтехнику для проведения работ по благоустройству. Работники предприятия также активно участвуют в различных городских акциях: выходят на субботники, приводят улицы в порядок. В прошлом году предприятие высадило в Рязани более 600 саженцев дуба, сосны, липы, ели и тополя.

Ещё одно направление работы предприятия – экологическое просвещение школьников. Нефтезавод выделяет транспорт для экспедиций юных экологов общественного клуба «Хозяин Мещеры», оказывает финансовую поддержку Окскому заповеднику. Системная работа компании в области охраны окружающей среды неоднократно высоко оценивалась как на региональном, так и на федеральном уровнях.