Специалисты объяснили, почему «Искандеры» ударили по учебному центру в Полтаве

Одной из причин двойного прилёта «Искандеров» по учебному центру в Полтаве стала любовь ВСУ и Киева к медийке. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

— 22 августа администрация Полтавской области публикует сообщение о том, что на базе одной из воинских частей в Полтаве формируется рота ударных беспилотных авиационных комплексов, от ударных до разведывательных, — пишет автор поста.

Информация, полученная во время брифинга в медиацентре Полтавской области, конечно, дошла до российского командования. Затем начала работу разведка, подтвердившая большое скопление украинских военных.

Утром во время построения курсантов центра по ним прилетели российские ракеты.

По неофициальным данным, кроме украинцев погибли действующие офицеры НАТО, наемники из западных стран. Очень много раненых, в городе объявлен экстренный сбор крови.

Также эксперты пишут, что после решения атаковать построение до прилёта ракет прошло порядка 20 минут. Очень маленькое время с учётом необходимых согласований и приказов.

Специалисты также отметили мощь российских ракет.