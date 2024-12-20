Специалисты МЖД провели ярмарку железнодорожных вакансий в Рыбном

Специалисты Московской железной дороги на привокзальной площади города Рыбное Рязанской области провели ярмарку железнодорожных вакансий.

Потенциальным соискателям рассказали о свободных рабочих местах на предприятиях МЖД. Наиболее востребованными специальностями на железной дороге являются составитель поездов, дежурный по станции, монтёр пути, приемо-сдатчик груза и багажа, помощник машиниста, слесарь по ремонту подвижного состава, осмотрщик-ремонтник вагонов, дежурный по переезду.

Представители кадрового блока ознакомили посетителей с возможностью обучения и переобучения на железнодорожную профессию за счет работодателя, получения среднего и высшего железнодорожного образования, а также рассказали о преимуществах работы на железнодорожном транспорте, размере заработной платы и бонусных выплатах, социальных гарантиях и льготах. Последние включают бесплатное медицинское обслуживание, льготное санаторно-курортное лечение, предоставление мест для детей в детских садах и оздоровительных лагерях, бесплатный проезд в пригородных поездах от дома к месту работы и один раз в год на поезде дальнего следования.

Желающие работать на МЖД заполнили анкеты и получили приглашение пройти собеседование.

Одновременно с ярмаркой для маленьких жителей Рыбного было организовано театрализованное представление, главными героями которого стали Дед Мороз и Снегурочка со своими сказочными помощниками. Дети участвовали в различных конкурсах и викторинах с призами, водили хороводы, в итоге каждый получил подарок. Кроме того, для посетителей мероприятия работала полевая кухня, всех желающих угощали горячей кашей, чаем и сладостями.