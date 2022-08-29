Специалисты «Корпорации развития Рязанской области» провели обучение инвеступолномоченных из 8 муниципальных образований 

26 августа в г. Новомичуринск инвеступолномоченные и управленческие команды Пронского, Захаровского, Милославского, Михайловского, Старожиловского, Александро-Невского и Скопинского районов, а также города Скопин изучили механизмы привлечения инвесторов и стандарты работы с ними.

Организатором выездного обучающего интенсива выступила «Корпорация развития Рязанской области». Специалисты ведомства разработали алгоритм работы с инвесторами в рамках внедрения Регионального инвестстандарта 2.0.

Спикерами мероприятия стали начальник управления инвестиционного развития министерства экономического развития Мария Лазарева, заместитель директора АО «Корпорация развития Рязанской области» Ольга Богачева, первый заместитель директора АНО «Агентство развития бизнеса» Лариса Сидоренко, директор регионального Государственного фонда развития промышленности Максим Жданов, а также эксперты Корпорации развития.

Целью обучения стало информирование районных инвестиционных уполномоченных об актуальных изменениях в инвестиционной политике области и нововведениях, касающихся мер поддержки инвесторов.



В своем выступлении Мария Лазарева, начальник управления инвестиционного развития министерства экономического развития, рассказала о мерах государственной поддержки, доступных в рамках работы по развитию инвестиционного потенциала региона. Комплекс мер включает предоставление региональных налоговых льгот для инвестпроектов в части снижения ставок транспортного налога, налога на прибыль, налога на имущество, снижение ставок по УСН. Также сюда относится предоставление субсидий из областного бюджета и иные меры поддержки.



Ключевой составляющей инвестиционной привлекательности региона спикеры также назвали оптимизацию «клиентского пути» инвестора. На этапах его прохождения и мерах сопровождения инвестпроектов подробно остановились в своем выступлении профильные специалисты Корпорации развития.

Обсуждаемые темы вызвали живой интерес слушателей. «Благодаря подобным обучающим модулям мы освежаем знания в сфере инвестиционной политики и получаем информацию о новых инструментах, которые сможем использовать в своей работе. Кроме того, это дает возможность обменяться опытом с коллегами, чтобы активнее начать работать с предоставляемыми мерами поддержки», — отметил Александр Шаститко, глава администрации Пронского района.



Участники отметили актуальность прошедшего обучения и его роль в повышении эффективности работы с предпринимателями, чтобы каждый потенциальный инвестор на местах получал необходимую помощь и поддержку.