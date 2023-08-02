Специалист по природным катастрофам раскрыл, где в России появятся смерчи

Из-за изменения климата смерчи могут стать обычным явлением для европейской части России, рассказал URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов.

Рязанская область находится в зоне риска. Также учёный считает, что смерчи могут возникнуть в Москве, Санкт-Петербурге.

По словам Карнаухова, торнадо бывают морские и сухопутные. Последние часто возникают в США, несут разрушения. В России природное явление не столь распространено, но в последнее время встречается чаще.

Из-за изменения климата, торнадо на территории нашей страны станут появляться в новых регионах. Сначала смерчи будут несильными, без разрушительных последствий, привлекающие внимание людей.

Карнаухов отмечает, что появление небольших торнадо говорит, что в будущем можно ждать крупных и разрушительных.

В Рязанской области подобные смерчи уже видели.