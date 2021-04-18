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Воскресенье, 18 апреля, 2021
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Спасатели выпустили для рязанцев метеопредупреждение о тумане

Елена Лобанова
Фото: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области
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В воскресенье, 18 апреля, в Рязанской области будет сильный туман. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня туман ухудшит видимость до 200 — 500 метров. 

При тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность ДТП. 

Спасатели просят рязанцев соблюдать ряд правил: 

  • Астматикам лучше воздержаться от выхода на улицу. 
  • Пешеходы должны быть предельно внимательными при переходе проезжей части. 
  • Водителям стоит строго соблюдать ДТП, снизить скорость и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

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