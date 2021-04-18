Спасатели выпустили для рязанцев метеопредупреждение о тумане

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В воскресенье, 18 апреля, в Рязанской области будет сильный туман. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня туман ухудшит видимость до 200 — 500 метров.
При тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность ДТП.
Спасатели просят рязанцев соблюдать ряд правил:
- Астматикам лучше воздержаться от выхода на улицу.
- Пешеходы должны быть предельно внимательными при переходе проезжей части.
- Водителям стоит строго соблюдать ДТП, снизить скорость и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.