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Фото: Аварийно-спасательный центр «Салюс»
Происшествия

Спасатели «Салюс» приняли участие в тушении пожаров в Рязанской области

Анастасия Мериакри

Спасатели «Аварийно-спасательный центр «Салюс» приняли участие в тушении ряда пожаров на территории Рязанской области. Об этом спасательный отряд сообщил в своих соцсетях.

23 марта было ликвидировано возгорание в деревне Карцево Рязанского района. Спасатели ликвидировали его совместно с несколькими пожарными частями. 

24 марта два экипажа принимали участие в тушении палов в районе села Заокское Дядьковского сельского поселения и деревни Юрасово. 

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25 марта также было ликвидировано возгорание между селом Глебово и деревней Дмитриевка.

Спасатели "Салюс" приняли участие в тушении пожаров в Рязанской области 25 марта было ликвидировано возгорание между селом Глебово и деревней Дмитриевка.
Фото: Аварийно-спасательный центр «Салюс»
Спасатели "Салюс" приняли участие в тушении пожаров в Рязанской области 25 марта было ликвидировано возгорание между селом Глебово и деревней Дмитриевка.
Фото: Аварийно-спасательный центр «Салюс»
Спасатели "Салюс" приняли участие в тушении пожаров в Рязанской области 25 марта было ликвидировано возгорание между селом Глебово и деревней Дмитриевка.
Фото: Аварийно-спасательный центр «Салюс»
Спасатели "Салюс" приняли участие в тушении пожаров в Рязанской области 25 марта было ликвидировано возгорание между селом Глебово и деревней Дмитриевка.
Фото: Аварийно-спасательный центр «Салюс»
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