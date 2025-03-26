Спасатели «Салюс» приняли участие в тушении пожаров в Рязанской области

Спасатели «Аварийно-спасательный центр «Салюс» приняли участие в тушении ряда пожаров на территории Рязанской области. Об этом спасательный отряд сообщил в своих соцсетях.
23 марта было ликвидировано возгорание в деревне Карцево Рязанского района. Спасатели ликвидировали его совместно с несколькими пожарными частями.
24 марта два экипажа принимали участие в тушении палов в районе села Заокское Дядьковского сельского поселения и деревни Юрасово.
25 марта также было ликвидировано возгорание между селом Глебово и деревней Дмитриевка.