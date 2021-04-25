Спасатели объявили в Астраханской области штормовое предупреждение о пожароопасности

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Астраханские спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение. В ближайшие дни возрастет вероятность пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с понедельника, 26 апреля, по среду, 28 апреля, астраханцев ждет чрезвычайная пожароопасность.

Спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила:

Не разводите костры в лесах.

Не бросайте непотушенные сигареты.

Будьте осторожны со спичками и огнеопасными предметами.

Не жгите мусор.

Не жгите траву.

Запаситесь водой для тушения возможного пожара.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.