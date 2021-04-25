Спасатели объявили в Астраханской области штормовое предупреждение о пожароопасности

Астраханские спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение. В ближайшие дни возрастет вероятность пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с понедельника, 26 апреля, по среду, 28 апреля, астраханцев ждет чрезвычайная пожароопасность.
Спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила:
- Не разводите костры в лесах.
- Не бросайте непотушенные сигареты.
- Будьте осторожны со спичками и огнеопасными предметами.
- Не жгите мусор.
- Не жгите траву.
- Запаситесь водой для тушения возможного пожара.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.