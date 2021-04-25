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Понедельник, 26 апреля, 2021
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Спасатели объявили в Астраханской области штормовое предупреждение о пожароопасности

Елена Лобанова
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Астраханские спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение. В ближайшие дни возрастет вероятность пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с понедельника, 26 апреля, по среду, 28 апреля, астраханцев ждет чрезвычайная пожароопасность. 

Спасатели рекомендуют соблюдать следующие правила: 

  • Не разводите костры в лесах. 
  • Не бросайте непотушенные сигареты. 
  • Будьте осторожны со спичками и огнеопасными предметами. 
  • Не жгите мусор. 
  • Не жгите траву.
  • Запаситесь водой для тушения возможного пожара. 

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.

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