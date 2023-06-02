Пятница, 2 июня, 2023
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Сожители получили большие сроки за убийство братьев

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Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины и 33-летней женщины. Они признаны виновными по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), пп. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, в ночь с 1 на 2 июля 2021 г. ранее неоднократно судимый мужчина и его сожительница из г. Тулуна распивали спиртное в гостях у 42-летнего потерпевшего на территории СНТ Нижнеудинского района. В ходе застолья между ними произошел конфликт, из-за которого подсудимый жестоко избил хозяина дома, причинив черепно-мозговую травму, женщина присоединилась к избиению, а впоследствии, обмотав шею ремнем, задушили потерпевшего.

Спустя некоторое время пришел брат погибшего, которого фигуранты решили убить, с целью скрыть ранее совершенные преступления. Они нанесли 47-летнему мужчине множественные удары по телу, после чего задушили. От трупов избавились, сбросив их в подполье дома, а затем скрылись с места происшествия.

Злоумышленники были задержаны полицией и следователями СК, помещены судом под стражу.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил особо опасного рецидивиста к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, подсудимую к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима. Обоим назначено ограничение свободы на срок 1 год 10 месяцев и 1 год 6 месяцев соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.

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