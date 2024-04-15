Сожитель порезал девушку в подъезде дома в Екатеринбурге

Кровавое происшествие произошло в подъезде дома № 43/3 на улице Парина в Екатеринбурге. Видео последствий инцидента опубликовал телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

По словам местной жительницы, сожитель порезал своей девушке руку ножом. Это уже не первый инцидент с его участием. Ранее мужчина выкидывал вещи девушки в подъезд.

Пострадавшая претензий к сожителю не имеет, сообщает E1.ru со ссылкой на полицию города. По данным правоохранителей, 22-летняя девушка получила телесные повреждения, не опасные для жизни.

Полиция проводит проверку.