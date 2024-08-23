Создатель квартета «Парафраз» Виктор Колупаев отмечает 70-летний юбилей

23 августа 70-летний юбилей отмечает заслуженный артист России и создатель квартета русских инструментов «Парафраз» Виктор Алексеевич Колупаев. Об этом сообщает страница Рязанской филармонии ВКонтакте.

На протяжении долгих лет Виктор Алексеевич трудится в стенах Рязанской филармонии на поприще музыкального просвещения.

Его творческий путь — это яркий пример преданности своей профессии и отечественной музыкальной культуре. Мастерство, скрупулезность в подборе музыкального материала и талант аранжировщика позволили Виктору Алексеевичу создать уникальные по содержанию концертные программы, которые находят благодарный отклик в душе каждого слушателя, ведь его творчество погружает в ту самую эпоху, когда народная песня и городской романс были поистине жемчужиной русской культуры.