Среда, 14 августа, 2024

Созданный россиянами сервис Miro прекращает работу в России и Белоруссии

Автор: 7info

Опубликовано

Россия
Изображение от www.slon.pics на Freepik

Сервис для совместной работы над проектами Miro объявил о прекращении деятельности в России и Белоруссии с 12 сентября. Об этом стало известно из письма компании своим пользователям, с содержанием которого ознакомился РБК, а его подлинность подтвердил один из клиентов Miro.

Компания объяснила своё решение недавно введенными санкциями ЕС и США, которые запрещают предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии. «В соответствии с нашими юридическими обязательствами мы больше не можем обслуживать клиентов, зарегистрированных в запрещенном регионе», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в Miro для получения комментариев.

Согласно недавно введенным санкциям США, с 12 сентября запрещается предоставление проектных услуг и IT-консультаций лицам, находящимся в России. Также под запрет попадают поставки облачных технологий, IT-поддержка для управления предприятием, а также программное обеспечение для проектирования и производства.

Что такое Miro

Miro — это платформа для совместной работы, предназначенная для удаленного создания «холстов», позволяющих командам визуализировать и обсуждать идеи. Сервис активно используется геймдизайнерами и другими специалистами. Платформа предоставляет возможность рисовать эскизы, строить схемы и организовывать рабочие процессы. Miro интегрируется с различными приложениями для совместной работы, такими как Google Docs, Slack, Trello и др.

Компания была основана в 2011 году Андреем Хусидом и Олегом Шардиным в Перми, первоначально под названием RealTimeBoard. Сегодня штаб-квартиры Miro находятся в Сан-Франциско и Амстердаме, а офисы расположены в Берлине, Мюнхене, Лондоне, Париже, Сиднее, Токио и других городах.

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