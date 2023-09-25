Совфед рекомендовал правительству РФ выделить деньги на бассейн для РГАТУ

Состоялось расширенное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В рамках Дней Рязанской области сенаторы обсудили развитие агропромышленного комплекса региона как драйвера развития сельских территорий, сообщает сайт Совфеда.

С основным докладом выступил заместитель председателя правительства Рязанской области Александр Шаститко. Он подчеркнул, что благодаря государственной поддержке в регионе удалось многого добиться.

В ходе заседания было подчеркнуто, что в области агропромышленный комплекс является одним из ведущих секторов экономики. В валовом региональном продукте удельный вес АПК составляет порядка 13 процентов. В сельской местности области проживает более 27 проц. населения области.

Сенаторы отметили, что руководством Рязанской области уделяется большое внимание развитию социальной сферы села: реализуется комплекс мер, направленных на строительство объектов здравоохранения, образовательных учреждений, создание новых мест детских садов. Однако, сохраняется острая потребность в строительстве объектов досуга и спорта, в том числе в образовательных учреждениях высшего образования, осуществляющих подготовку кадров для аграрного сектора экономики.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял решение рекомендовать Правительству РФ рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева».

«Одна из стратегических задач развития области — сохранение сельского населения и повышение их качества жизни. В целях решения этих задач агропромышленный комплекс региона является драйвером развития сельских территорий», — подчеркнул Александр Двойных, подводя итоги обсуждения.

В ходе заседания сенаторы также обсудили организационные вопросы и ряд законопроектов.