Советник губернатора Генне: калининградские застройщики возвращаются к формату хрущевок

Застройщики жилья в Калининградской области возвращаются к формату хрущевок50-60 годов прошлого века, сообщил в беседе с РИА «Балтик Плюс» советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.

Он рассказал об изменения в тенденциях строительства в регионе.

«Это малогабаритные квартиры с кухнями, площадью около 10-12 квадратов», – отметил Генне.

Советник главы региона пояснил, что сектор возможной покупки сильно сузился.

«Метраж квартир сильно подсох. Строительный рынок реагирует на спрос и экономику», – уточнил собеседник агентства.

При этом новые дома остаются высокотехнологичными с качественными лифтами и хорошим благоустройством.