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Пятница, 17 сентября, 2021
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Сотрудников магазина «Магнит» подозревают в отравлении бездомных собак

Александр Ильин
Сотрудников магазина «Магнит» подозревают в отравлении бездомных собак

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В Нариманове Астраханской области несколько бездомных собак умерли в торговом зале «Магнита». Зоозащитники города обвиняют в случившемся сотрудников магазина, пишет «Фонтанка».

Инцидент запечатлела на видео одна из посетительниц магазина. На кадрах видно, как собаки бьются в конвульсиях посреди торгового зала. Спустя некоторые время их оттаскивает неизвестный мужчина, кладёт в тележку и куда-то увозит. 

В пресс-службе «Магнита» заявили, что собаки изначально выглядели нездорово и вели себя агрессивно. Сотрудник магазина оттащил их из торгового зала, чтобы не подвергать опасности покупателей. Представители торговой сети отметили, что готовы сотрудничать с правоохранителями.

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