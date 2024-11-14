Четверг, 14 ноября, 2024
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Сотрудники транспортной полиции раскрыли хищение денег у пассажира на ст. Михайлов

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Кристина Аманн

Следствием Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Михайлов, который совершил кражу 35 тысяч рублей у своего знакомого на ст. Михайлов. 

В ходе следствия было установлено, что 1 ноября 2024 года вечером житель Михайлова пришел на вокзал, где встретил своего давнего знакомого, с которым употребил спиртное. После чего оставил свои вещи под присмотр знакомого, вышел на улицу. Вернувшись через несколько минут, мужчина обнаружил, что у него из сумки пропали 35000 рублей. Сотрудникам полиции нашли злоумышленника в течение нескольких дней. Он признал вину и вернул похищенное.  

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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