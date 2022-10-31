Сотрудники СК России и обучающиеся ведомственных образовательных учреждений передали гуманитарную помощь в Донбасс, Херсон и Запорожье

В Ростовской области состоялась передача гуманитарного груза, собранного силами сотрудников Следственного комитета России, обучающихся и сотрудников ведомственных академий и кадетских корпусов, а также при участии подопечных и медицинского персонала Госпиталя для ветеранов войн №2 Департамента здравоохранения города Москвы.

Все офицеры СК России оказали посильную помощь, никто не остался в стороне, ведь наша общая цель – помощь фронту в разгроме нацистского киевского режима.

«Я хочу подчеркнуть, что приняли участие все сотрудники ведомства от Дальнего Востока до Калининграда, это неравнодушные люди, которые откликнулись на призыв Председателя СК России — оказать содействие тем, кто выполняет сложные боевые задачи», — подчеркнул руководитель управления воспитательной работы СК России Герой России Сергей Васильевич Петров.

Для военнослужащих Вооруженных сил России, для всех тех, кто, рискуя жизнью, работает на передовой, были собраны теплые вещи, предметы обмундирования, продукты питания, медикаменты, бытовые принадлежности и многое другое.

Большую помощь в отгрузке необходимых товаров в Москве офицерам Следственного комитета оказали студенты Московской академии СК России, а на границе в Ростовской области груз приняли сотрудники центрального аппарата СК России вместе с волонтерами.

«Я считаю, что каждый уважающий себя гражданин, патриот должен помогать другим людям, это основа нашего Отечества», — отметил студент 1 курса Московской академии СК России Алексей Лыпко.

Общий сбор гуманитарной помощи стал личным делом каждого. Ведь все понимают важность и сложность специальной военной операции, ее целей и задач, направленных на сохранение независимости России и самобытной русской культуры. «Все, что мы собрали, дойдет до самой линии фронта, дойдет до каждого бойца. Я благодарю Следственный комитет и его руководство за уникальную возможность помочь. Мы всегда умели объединяться», — сказала главный врач ГБУЗ города Москвы «Госпиталь для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» Вера Ростиславовна Шастина.

Кадеты СК России также сделали поделки своими руками и написали письма военнослужащим, вложив в послания частицу своего сердца и пожелания скорейшей победы

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