Сотрудники Росгвардии задержали пьяную женщину, управлявшую автомобилем

В Ряжске сотрудники Росгвардии остановили автомобиль, водитель которого находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В вечернее время наряд Росгвардии патрулировал улицы города. Сотрудники обратили внимание на автомобиль Kia Rio, который хаотично перемещался из полосы в полосу и мешал другим участникам движения.

На улице Лесопарковой росгвардейцы остановили автомобиль. За рулем находилась местная жительница 1990 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники вызвали на место инспекторов ДПС и передали им нетрезвую автолюбительницу для дальнейшего разбирательства.