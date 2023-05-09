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Вторник, 9 мая, 2023

Сотрудники Росгвардии в зоне СВО получили письма поддержки от рязанских школьников

7info

Сотрудники Росгвардии из Рязанской области, принимающие участие в специальной военной операции, получили письма от рязанских школьников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бойцам передали более сотни писем и рисунков со словами благодарности и поддержки. Письма передали ученики подшефных классов школы № 38 Рязани, сасовской школы № 106, а также воспитанники школ № 13, № 49 Рязани, тырновской средней школы и детского сада 19 города Касимова.

Представители Росгвардии поблагодарили детей, отметив, что такая поддержка для них очень важна.

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