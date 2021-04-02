Сотрудники Росгвардии напомнили рязанцам правила охоты

1 апреля стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь. Сотрудники Росгвардии напомнили рязанцам о её правилах.
Во время охоты охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на оружие, на добычу охотничьих ресурсов
и путёвку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие этих документов является административным правонарушением.
Если дичь добыта незаконным путём, её имеют право конфисковать. В ходе охоты запрещается:
- ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения;
- применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта;
- применять оружие при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь конкретно в цель;
- открывать огонь по дичи близ электропроводов;
- открывать огонь по информационным знакам;
- загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон.